В Алжирі підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом

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Зараженим коронавірусом виявився громадянин Італії

Влада Алжиру підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalim Post.

Як повідомляється, зараженим коронавірусом виявився громадянин Італії, який прибув до Алжиру 17 лютого.

За словами міністра охорони здоров'я Алжиру, чоловік перебуває на карантині.

Нагадаємо, найбільша кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по три - у П'ємонті і Римі та ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Крім того, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що Європейський парламент закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, де почалося поширення коронавірус, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею не приходити в парламент і працювати з дому.