Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 12 травня

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні послабили карантин, незважаючи на збільшення захворюваності та смертності від коронавирусу

Боротьба з коронавірусом триває в Україні світі. В країні стартувало послаблення карантину, незважаючи на зростання смертності та захворюваності. У деяких регіонах думають над посиленням обмежень. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 12 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість заражених в Україні досягло 15648

померли від ускладнень 408 пацієнтів

в країні зберігається масковий режим і соціальне дистанціювання

місцева влада сумнівається у своєчасності послаблення карантину

за порушення карантинних обмежень мільйони жителів ЄС виплатили штрафи

Статистика захворюваності по Україні

За добу в країні підтверджено 416 нових випадків зараження коронавірусом. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, найбільшу кількість нових хворих зареєстровано у Києві, у Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях. Також в країні зросла смертність від COVID-19. Протягом останніх 24 годин померли від інфекції 17 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії захворіли на коронавірус 15648 українців, померли від ускладнень 408, одужали 3288.

Серед заражених залишається велика частка медиків. На даний момент зареєстровано зараження 3026 працівників системи охорони здоров'я країни. Голова МОЗ повідомив "невтішну" інформацію про невиплату надбавок працюючим з інфікованими медикам. "Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі - Полтавська. У середньому вони доплатили кожному медпрацівникові, який працював з коронавірусом близько 21 тисячі гривень. Це саме ті 300%, які й повинні були сплатити. По решті будемо розбиратися", - заявив Степанов.

Адаптивний карантин в Україні

В Офісі президента заявили про збереження правил соціального дистанціювання і масочного режиму в умовах адаптивного карантину. Як повідомлялося на нараді у президента смертність від коронавирусу в Україні залишається невисокою 2,6%.

У Києві кількість нових заражених за добу збільшилася у два рази. Це дає підставу меру столиці Віталію Кличку сумніватися в необхідності ослаблення карантину у даний момент. "Ситуація, насправді, непроста. Особливо - напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. І, якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться запроваджувати більш суворий карантин", - вважає градоначальник. Передбачається, що у місті з 12 травня збільшиться кількість рейсів громадського транспорту. Планується запуск додаткових маршрутів з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате. При цьому скористатися транспортними послугами можна лише при наявності спецбілетов і захисних засобів. Така ж ситуація у Львівській області стала причиною рішення про перенесення послаблення карантину в регіоні до 15 травня.

Усі співробітники Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії пройдуть тестування на коронавірус. Відомство закупило необхідну кількість тестів, а також володіє всім необхідним для того, щоб здійснювати лікування всіх заражених правоохоронців. "У нас є своя система охорони здоров'я, у нас є закуплені тести на COVID-19 і спеціальне обладнання. У нас достатньо можливостей, щоб протестувати всіх поліцейських і гвардійців в установах охорони здоров'я системи МВС", - поінформував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За добу повернулися спецрейсами на батьківщину з Вірменії та ОАЕ 300 українців. Всі вони пройдуть самоізоляцію за допомогою додатка "Дій вдома".

Боротьба з пандемією в світі

Найбільша кількість жертв коронавирусу фіксується у Сполучених Штатах. За добу там померли 750 громадян. В цілому смертність від коронавирусу сягнула 80 787американців. Заражено COVID-19 в країні 1 367 638 осіб.

У Франції, Італії та Іспанії поліція виписала порушникам карантину більш 2 млн штрафів. За весь час пандемії іспанські правоохоронці склали 837 тис штрафів, що становить понад 15 тис в день. Суми санкцій варіювали від 600 до 10 тис євро і нараховувалися за прогулянку по вулиці або виїзд з міста. Крім того, за подібні порушення близько 7,5 тис громадян було заарештовано. За останню добу в країні померли від коронавирусу 123 хворих. Всього від пандемії померли 26 744 іспанців, заражено 227 436. В Італії на Великдень поліція виписала штрафи 16 тис громадянам. З 11 березня по 3 травня 418 222 італійців змушені були сплатити за порушення карантину від 206 до 3000 євро.

За вихід з дому без спеціального дозволу французька поліція стягувала сплату 135 євро. Всього було складено 915 тис штрафів. Бюджет Франції поповнився за цією статтею на 123 млн євро. З 11 травня в країні послаблюється карантин. Зараз дозволяється їздити на авто і гуляти без спецдозволів у радіусі 100 км, крім того поновлюється робота деяких шкіл, магазинів, у громадському транспорті можна перебувати при наявності сертифіката від роботодавця. Зберігається масковий режим і обмеження на зібрання. Громадяни країни не можуть збиратися в групи більше 10 осіб.

Росія стала третьою країною в світі за кількістю заражених на коронавірус. Загальна кількість інфікованих досягла 221 344 росіян. Незважаючи на це влада РФ вирішили скасувати режим неробочих днів для усіх галузей економіки з 12 травня.

В Ухані після зняття карантину виявилено 5 нових заражених у житловому комплексі. Йдеться про безсимптомні випадки, коли хворі здатні заражати інших, але не мають клінічних ознак COVID-19, таких як лихоманка. А в ще одному китайському повіті Шулан виявлено 11 інфікованих. Місцева влада заборонила клінікам і аптекам продавати ліки від лихоманки, щоб госпіталізувати усіх підозрюваних або підтверджених пацієнтів на коронавірус.