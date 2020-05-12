Ливан и Алжир продлили карантин из-за новой вспышки коронавируса

Сегодня власти Ливана и Алжира приняли решение продлить карантинные ограничения после возобновления распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Arabnews.

Ливан начал отмену ограничений на прошлой неделе в рамках более долгосрочного плана, позволив работать ресторанам и парикмахерским. Однако сегодня правительство страны согласилось на "полный локдаун" еще на 4 дня, начиная со среды 13 мая, чтобы обуздать рост новых инфекций.

Число больных COVID в Ливане начало расти с 6 мая, за последние сутки вирус выявили у 11 человек. Стоит отметить, что до мая на протяжение недели ежедневно сообщалось об 1-2 зараженных. В правительстве также заявили, что пересмотрят первоначальный план постепенного открытия экономики. На данный момент в Ливане зарегистрировано 870 случаев заражения и 26 смертей от инфекции.

В Алжире решили продлить карантин на 15 дней. Постепенное снятие ограничений планировалось начать 14 мая. Однако за последнее время эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась. За сутки вирус выявили у 176 человек, рост случаев продолжается уже неделю. С начала пандемии в Алжире зафиксировано чуть больше 6 тыс. случаев коронавируса и 515 смертей от инфекции.

Напомним, первый случай в Алжире зафиксировали 25 февраля.

Ранее сообщалось, что на Африканском континенте зарегистрировано больше 53 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Больше всего больных COVID зафиксировано в Южной Африке.