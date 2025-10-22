ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Литве увольняют с должности министра обороны после громкого спора

Среда 22 октября 2025 15:15
UA EN RU
В Литве увольняют с должности министра обороны после громкого спора Фото иллюстративное: в Литве увольняют с должности министра обороны после громкого спора (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила об увольнении министра обороны Довиле Шакалене после громкого спора вокруг оборонного бюджета страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо.

Каковы причины увольнения

Как пишет издание, литовский премьер обвинила министра обороны в "нечестности, отсутствии сотрудничества и слабом управлении командой".

"Жаль, что мне приходится принимать это решение, и это, безусловно, сложный момент для меня как премьер-министра", - сказала Ругиненэ.

Министр обороны Шакалене, в свою очередь, заявила, что подала в отставку самостоятельно, объяснив это "принципиальными разногласиями" с премьером по укреплению национальной безопасности.

Она подчеркнула, что оборонный бюджет не может быть ниже 5,5% ВВП, хотя сейчас правительство планирует потратить 5,38%.

Разногласия из-за оборонного бюджета

Разногласия между министром обороны и премьер-министром возникли после того, как 14 октября в Министерстве обороны состоялась неофициальная встреча с лидерами общественного мнения, на которой была представлена информация о том, что финансирование обороны в 2026 году составит лишь 4,87% от ВВП.

Впоследствии Инга Ругиниене объявила, что на нужды обороны в 2026 году будет выделено 5,38% ВВП, что составит 4,79 млрд евро.

Литва, которая граничит с Россией, активно усиливает обороноспособность, готовясь к возможным агрессивным действиям Москвы.

По словам советника президента Литвы по национальной безопасности Дейвидаса Матульониса, будущий министр обороны имеет ключевое значение - ведь именно от бюджета зависит развертывание немецкой бригады и присутствие американских войск в стране.

Временно обязанности министра обороны будет исполнять глава МВД Владиславас Кондратовичюс.

Напомним, что это уже вторая отставка министра с начала каденции Ругинена.

Ранее должность покинул министр культуры Игнотас Адомавичюс, который не смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма. В должности он пробыл всего неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Премьер-министр Литва
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию