В Литве увольняют с должности министра обороны после громкого спора

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила об увольнении министра обороны Довиле Шакалене после громкого спора вокруг оборонного бюджета страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо .

Каковы причины увольнения

Как пишет издание, литовский премьер обвинила министра обороны в "нечестности, отсутствии сотрудничества и слабом управлении командой".

"Жаль, что мне приходится принимать это решение, и это, безусловно, сложный момент для меня как премьер-министра", - сказала Ругиненэ.

Министр обороны Шакалене, в свою очередь, заявила, что подала в отставку самостоятельно, объяснив это "принципиальными разногласиями" с премьером по укреплению национальной безопасности.

Она подчеркнула, что оборонный бюджет не может быть ниже 5,5% ВВП, хотя сейчас правительство планирует потратить 5,38%.

Разногласия из-за оборонного бюджета

Разногласия между министром обороны и премьер-министром возникли после того, как 14 октября в Министерстве обороны состоялась неофициальная встреча с лидерами общественного мнения, на которой была представлена информация о том, что финансирование обороны в 2026 году составит лишь 4,87% от ВВП.

Впоследствии Инга Ругиниене объявила, что на нужды обороны в 2026 году будет выделено 5,38% ВВП, что составит 4,79 млрд евро.

Литва, которая граничит с Россией, активно усиливает обороноспособность, готовясь к возможным агрессивным действиям Москвы.

По словам советника президента Литвы по национальной безопасности Дейвидаса Матульониса, будущий министр обороны имеет ключевое значение - ведь именно от бюджета зависит развертывание немецкой бригады и присутствие американских войск в стране.

Временно обязанности министра обороны будет исполнять глава МВД Владиславас Кондратовичюс.