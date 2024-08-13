В Литве заявили об увеличении количества попыток обойти санкции против России и Беларуси

На данный момент ведется около 50 досудебных расследований, связанных с обходом санкций, и по некоторым из них уже приняты решения.

"Сейчас, если я не ошибаюсь, ведется около 50 досудебных расследований. Я знаю, что решения были приняты по некоторым из них. Это количество показывает, что попыток обхода становится все больше и возникают трудности. Но мы работаем в этом направлении", - заявила она.

Одно из дел, касающееся контрабанды оружия, уже передано в суд, сообщила Грунскене.