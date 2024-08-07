ua en ru
Ср, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литва оштрафовала компанию на 13 млн евро за нарушение санкций против РФ

Среда 07 августа 2024 11:12
UA EN RU
Литва оштрафовала компанию на 13 млн евро за нарушение санкций против РФ Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Литовские таможенники составили протокол против компании, занимающейся экспортом автомобилей, за нарушение санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента таможни Литвы.

Зарегистрированная в Литве компания была оштрафована на 13,6 млн евро, также были изъяты и конфискованы шесть полуприцепов.

Таможня сообщила, что компания не соблюдала международные санкции при сделках с фирмами из Казахстана, Беларуси и Турции, что привело к задержанию транспортных средств и расцениванию этого как нарушение санкций.

Это не первый случай, когда компании подвергаются штрафам за нарушение международных санкций после усиленного контроля литовской таможни.

Санкции ЕС против России

С марта 2014 года ЕС вводит санкции против России из-за аннексии Крыма и дестабилизации Украины. После 24 февраля 2022 года, в ответ на военную агрессию России, ЕС значительно расширил санкции, добавив много новых лиц и организаций в список, а также приняв меры для ослабления российской экономики и технологий.

С начала полномасштабного вторжения ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Штрафы Российская Федерация
NEWS
Россияне продвинулись в Нью-Йорке, но не захватили его полностью: карты ISW
Россияне продвинулись в Нью-Йорке, но не захватили его полностью: карты ISW
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую