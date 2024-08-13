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В Литве раскрыли схему контрабанды товаров в Россию на сумму почти 2 млн евро

Вторник 13 августа 2024 12:59
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В Литве раскрыли схему контрабанды товаров в Россию на сумму почти 2 млн евро Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Литве развернулось масштабное расследование по делу о нарушении международных санкций и контрабанде товаров в Россию. Подозреваемыми являются семь физических и четыре юридических лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы.

Общая стоимость предполагаемой контрабанды составляет почти 2 миллиона евро.

Согласно предварительным данным, группа из пяти литовских граждан, действуя по указаниям российских граждан, пыталась обойти международные санкции и экспортировать в Россию товары, запрещенные к ввозу.

Группа закупила указанные товары в странах Европейского Союза с марта 2022 года по август 2024 года, используя экспортные декларации с ложными наименованиями и указывая в документах страны назначения, такие как Турция, Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Общая стоимость незаконно экспортированных товаров превышает 1,9 миллиона евро.

В рамках расследования проведено 18 обысков в домах, автомобилях и деловых помещениях подозреваемых в Вильнюсе. Изъяты документы, мобильные телефоны, компьютеры и серверы с информацией о деятельности подозреваемых.

Подозреваемым предъявлены обвинения, и на их имущество наложены временные ограничения. Прокуратура предупреждает, что за нарушение международных санкций и контрабанду предусмотрены строгие меры наказания, включая штрафы и лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, ранее в Литве оштрафовали компанию на 13 млн евро за нарушение санкций против РФ.

Санкции ЕС против России

С марта 2014 года Европейский Союз начал вводить санкции против России в связи с аннексией Крыма и дестабилизацией ситуации в Украине. После 24 февраля 2022 года, в ответ на российскую военную агрессию, ЕС значительно расширил санкции, добавив множество новых физических и юридических лиц в черный список и приняв меры, направленные на ослабление российской экономики и технологий.

С начала полномасштабного вторжения ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против РФ.

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