В Литве раскрыли схему контрабанды товаров в Россию на сумму почти 2 млн евро

В Литве развернулось масштабное расследование по делу о нарушении международных санкций и контрабанде товаров в Россию. Подозреваемыми являются семь физических и четыре юридических лица.

Общая стоимость предполагаемой контрабанды составляет почти 2 миллиона евро.

Согласно предварительным данным, группа из пяти литовских граждан, действуя по указаниям российских граждан, пыталась обойти международные санкции и экспортировать в Россию товары, запрещенные к ввозу.

Группа закупила указанные товары в странах Европейского Союза с марта 2022 года по август 2024 года, используя экспортные декларации с ложными наименованиями и указывая в документах страны назначения, такие как Турция, Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Общая стоимость незаконно экспортированных товаров превышает 1,9 миллиона евро.

В рамках расследования проведено 18 обысков в домах, автомобилях и деловых помещениях подозреваемых в Вильнюсе. Изъяты документы, мобильные телефоны, компьютеры и серверы с информацией о деятельности подозреваемых.

Подозреваемым предъявлены обвинения, и на их имущество наложены временные ограничения. Прокуратура предупреждает, что за нарушение международных санкций и контрабанду предусмотрены строгие меры наказания, включая штрафы и лишение свободы на срок до восьми лет.