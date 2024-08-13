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В Литве заявили об увеличении количества попыток обойти санкции против России и Беларуси

Вторник 13 августа 2024 15:59
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В Литве заявили об увеличении количества попыток обойти санкции против России и Беларуси Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Количество попыток обхода санкций, наложенных на Россию и Беларусь, значительно увеличилось в Литве. Несмотря на усилия по пресечению таких действий и наказанию виновных, справляться с этими нарушениями становится все сложнее.

Об этом заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

На данный момент ведется около 50 досудебных расследований, связанных с обходом санкций, и по некоторым из них уже приняты решения.

"Сейчас, если я не ошибаюсь, ведется около 50 досудебных расследований. Я знаю, что решения были приняты по некоторым из них. Это количество показывает, что попыток обхода становится все больше и возникают трудности. Но мы работаем в этом направлении", - заявила она.

Одно из дел, касающееся контрабанды оружия, уже передано в суд, сообщила Грунскене.

Санкции ЕС против России

Страны Евросоюза на данный момент приняли 14 пакетов санкций, направленных против России, осуществляющей агрессию в Украине. Торговые ограничения также были введены в отношении Беларуси, чтобы препятствовать уклонению от ограничений со стороны московского режима.

Ранее литовские таможенники составили протокол о нарушении санкций против России в отношении компании, занимающейся экспортом автомобилей. Зарегистрированная в Литве компания была оштрафована на 13,6 млн евро.

Кроме того, в Литве началось крупномасштабное расследование по делу о нарушении международных санкций и контрабанде товаров в Россию. Подозреваемыми выступают семь физических и четыре юридических лица.

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