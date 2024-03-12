RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Литве задержали первый автомобиль на российских номерах. Его могут передать Украине

Архивное фото: В Литве задержали первый автомобиль на российских номерах (audi-mediacenter.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Литовские таможенники вчера задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ. Теперь его могут передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что 11 марта литовские таможенники в Медининкай задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ. Гражданин Молдовы ехал на нем из Литвы в Беларусь. Он сказал, что ничего не знал о введенных Евросоюзом ограничениях.

Речь идет об автомобиле Audi Q7 с российскими номерами. Выяснилось, что владельцем автомобиля является гражданка России, но гражданин Молдовы находился в автомобиле один.

Машину могут передать Украине

Водителя ознакомили с действующими с 11 марта 2024 года правилами и информировали, что его ждет штраф и конфискация автомобиля. Был составлен протокол об административном правонарушении. 

Машина стоимостью 41 690 евро задержана. Скорее всего, она будет конфискована и передана для нужд Украины.

Запрет на въезд авто с номерами РФ

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу автомобиль с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Недавно в Литве владельцев и водителей автомобилей с российскими номерами снова предупредили о допустимом сроке пребывания такого транспорта, не зарегистрированного на территории страны и Европейского союза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛитваСанкции против России