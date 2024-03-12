У Литві затримали перший автомобіль на російських номерах. Його можуть передати Україні

Литовські митники вчора затримали перший легковий автомобіль із реєстраційними знаками РФ. Тепер його можуть передати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Зазначається, що 11 березня литовські митники в Медінінкай затримали перший легковий автомобіль із реєстраційними знаками РФ. Громадянин Молдови їхав на ньому з Литви до Білорусі. Він сказав, що нічого не знав про введені Євросоюзом обмеження.
Йдеться про автомобіль Audi Q7 з російськими номерами. З'ясувалося, що власником автомобіля є громадянка Росії, але громадянин Молдови перебував в автомобілі один.
Водія ознайомили з чинними з 11 березня 2024 року правилами та інформували, що на нього чекає штраф і конфіскація автомобіля. Було складено протокол про адміністративне правопорушення.
Машину вартістю 41 690 євро затримано. Найімовірніше, її буде конфісковано і передано для потреб України.
Раніше повідомлялося, що 13 вересня 2023 року Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.
Так, у разі прибуття на кордон автомобіль із російською реєстрацією водій та пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.
Нещодавно в Литві власників і водіїв автомобілів з російськими номерами знову попередили про допустимий термін перебування такого транспорту, не зареєстрованого на території країни та Європейського союзу.
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