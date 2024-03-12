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У Литві затримали перший автомобіль на російських номерах. Його можуть передати Україні

Архівне фото: У Литві затримали перший автомобіль на російських номерах (audi-mediacenter.com)
Автор: Дмитро Браславський

Литовські митники вчора затримали перший легковий автомобіль із реєстраційними знаками РФ. Тепер його можуть передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що 11 березня литовські митники в Медінінкай затримали перший легковий автомобіль із реєстраційними знаками РФ. Громадянин Молдови їхав на ньому з Литви до Білорусі. Він сказав, що нічого не знав про введені Євросоюзом обмеження.

Йдеться про автомобіль Audi Q7 з російськими номерами. З'ясувалося, що власником автомобіля є громадянка Росії, але громадянин Молдови перебував в автомобілі один.

Машину можуть передати Україні

Водія ознайомили з чинними з 11 березня 2024 року правилами та інформували, що на нього чекає штраф і конфіскація автомобіля. Було складено протокол про адміністративне правопорушення. 

Машину вартістю 41 690 євро затримано. Найімовірніше, її буде конфісковано і передано для потреб України.

Заборона на в'їзд авто з номерами РФ

Раніше повідомлялося, що 13 вересня 2023 року Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон автомобіль із російською реєстрацією водій та пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Нещодавно в Литві власників і водіїв автомобілів з російськими номерами знову попередили про допустимий термін перебування такого транспорту, не зареєстрованого на території країни та Європейського союзу. 

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