Военная поддержка Украины Литвой уже составила 280 миллионов евро
Литва уже оказала Украине помощь с вооружением на общую сумму 280 миллионов евро, и поддержка будет продолжаться и дальше.
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Военная поддержка Литвы Украине на сегодняшний день составляет 280 миллионов евро и мы не остановимся! Литва будет поддерживать Украину до конца!" - говорится в публикации.
Пост в сети глава литовского оборонного ведомства сопроводил хэштегом #StandWithUkraine.
Глава Минобороны Литвы высказался о поддержке Украины (фото: скрин twitter.com/a_anusauskas)
Напомним, 4 декабря Литва объявила о передаче Украине снарядов к артиллерии - в Минобороны страны уточнили, что речь идет об отправке 155-мм боеприпасов.
Ранее Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.
Добавим также, что премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала США или европейские страны предоставить Украине ракеты ATACMS или аналог.
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