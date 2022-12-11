Военная поддержка Украины Литвой уже составила 280 миллионов евро

Литва уже оказала Украине помощь с вооружением на общую сумму 280 миллионов евро, и поддержка будет продолжаться и дальше.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.