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Leopard ждать не стоит? В Германии высказались о поставках нового типа оружия Украине

Новина українською →
Берлин, Вторник 13 декабря 2022 12:23
Leopard ждать не стоит? В Германии высказались о поставках нового типа оружия Украине Фото: в Германии высказались о поставках нового типа оружия Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия планирует предоставить Украине больше военной помощи. Однако новых типов оружия пока ждать не стоит.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт, передает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По его словам, Берлин предоставит больше военной поддержки Украине, но это будет ограничено тем же видом оружия, которое уже было поставлено ранее.

Он отметил, что в настоящий момент нет никаких "качественных изменений" относительно того, какие виды вооружений будет поставлять Берлин.

При этом, как пишет издание, что "есть признаки", что правящая в Германии коалиция хотела бы пойти дальше с военной помощью Украине.

"У нас есть почти единогласное решение на съезде нашей партии, в котором говорится, что мы могли бы сделать больше (по отношению к военной поддержке Украины - ред.)", - сказал в понедельник глава партии зеленых Омид Нурипур, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Берлин пообещал передать Украине больше оружия и боеприпасов. К тому же, страны ведут переговоры по поставкам современных танков.

При этом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев так и не смог получить от Берлина согласие на отправку боевых танков Leopard 2.

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