В Литве заговорили об изменениях в конституцию на фоне "ядерной инициативы" Макрона

В Литве заговорили о необходимости изменений в конституции, которые необходимы для размещения ядерного оружия. Разговоры появились на фоне идеи распространения "ядерного зонтика" Франции на европейских союзников.
Об этом рассказала глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
По ее словам, в статье 137 конституции Литвы говорится, что "на территории Литовской Республики не может быть никакого оружия массового уничтожения и иностранных военных баз".
"Мы считаем, что необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы по размещению ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства", - сказала Шакалиене.
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон решил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.
"Наши силы ядерного сдерживания защищают нас. Они являются французскими. С 1964 года они всегда играли роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Я решил также начать стратегические обсуждения по нашей защите всего континента с помощью нашего ядерного оружия. Решение будет зависеть от глав и главнокомандующих европейских стран", - отметил он.
Также СМИ сообщали, что Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.
А вот премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна ведет "серьезные переговоры" с Францией относительно предложения президента Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников.
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