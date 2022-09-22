Литва и другие страны не обязаны спасать россиян от мобилизации, - премьер

Литва и другие страны не обязаны спасать всех российских граждан от мобилизации. Мировому сообществу не следует принимать по гуманитарным соображениям тех россиян, которые до недавнего времени поддерживали войну.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Она подчеркнула, что у россиян было достаточно времени, чтобы решить, какое место они занимают в войне против Украины, поскольку Россия начала свое вторжение еще в 2014 году.

"Я не понимаю ситуации, когда мы разрешаем людям приезжать в Литву по гуманитарным соображениям только потому, что война была для них нормальной. Когда они смотрели ее по телевизору, сидя на диване, но она оказалась не нормальной, когда ваше правительство и ваш Шойгу пригласил вас в армию и предложили вам участвовать в этой войне лично", - заявила премьер-министр.

По мнению Шимоните, каждого человека следует оценивать по его собственным достоинствам, рискам, которым он подвергается, и позиции, которую он занимает.

Напомним, вчера президент России выступил с обращением , в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек .

После этого российские активисты призвали россиян выходить на акции протестов. Более детально о них можете узнать в материале РБК-Украина.

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