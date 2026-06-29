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В Сенате США предложили ускорить передачу Украине критически важных боеприпасов

23:22 29.06.2026 Пн
3 мин
Какие боеприпасы Украина может получать скорее при принятии закона?
aimg Мария Науменко aimg Милан Лелич
В Сенате США предложили ускорить передачу Украине критически важных боеприпасов Фото: заседание Сената США в Вашингтоне (Getty Images)
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В Вашингтоне представили двухпартийный законопроект, который должен сократить бюрократию и ускорить поставки Украине необходимых боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора Тима Кейна.

Инициативу внесли сенатор-демократ от Вирджиния Тим Кейн и сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин. Законопроект получил название "Закон об ускорении европейских инвестиций в оборону Украины".

Его авторы отмечают, что документ должен обеспечить более стабильные и своевременные поставки крупных боеприпасных партий, необходимых Украине для противодействия российской агрессии.

Он также призван стимулировать инвестиции европейских союзников в поддержку Украины и расширить возможности оборонной промышленности США.

Почему сенаторы предлагают изменить правила

"Украинцы продемонстрировали невероятную устойчивость и способность адаптироваться на поле боя, и я горжусь тем, что с начала войны США, НАТО и наши другие партнеры объединились, чтобы поддержать оборону Украины перед лицом жестокого вторжения Путина", - подчеркнул Кейн, член комитетов Сената по вооруженным силам и международным отношениям.

По его словам, новый механизм позволит более эффективно поддерживать Украину благодаря более тесному сотрудничеству с союзниками и более быстрой передаче необходимых боеприпасов.

В свою очередь Корнин подчеркнул, что нынешняя процедура согласования экспорта вооружения слишком продолжительна, из-за чего задерживаются поставки, имеющие критическое значение для украинских военных.

"Наш законопроект, основанный на здравом уме, сократит бюрократические препятствия, чтобы ускорить процесс приобретения и передачи нашими союзниками определенных боеприпасов Украине", - добавил он.

Какие боеприпасы предлагают передавать быстрее

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон США о контроле за экспортом вооружений (AECA). В частности, предлагается ввести механизм предварительного одобрения закупки и передачи Украине отдельных видов боеприпасов странами НАТО и другими партнерами до 31 декабря 2030 г. с возможностью продления до 2035 года.

К таким боеприпасам относятся:

  • 155-мм артиллерийские снаряды;

  • 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur с увеличенной дальностью;

  • боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS);

  • боеприпасы для управляемой ракетной системы множественного запуска (GMLRS)

В то же время, документ сохраняет действующие требования по контролю за конечным использованием вооружения. Кроме того, Украина должна в письменном виде гарантировать, что не будет передавать эти боеприпасы третьим сторонам без согласия США.

Напомним, союзники по НАТО готовятся принять новые решения по долгосрочной поддержке Украины.

На саммите Альянса в Анкаре 7-8 июля союзники планируют подтвердить выделение еще 70 млрд евро военной помощи, а также задекларировать намерение сохранить аналогичный уровень финансирования в 2027 году.

Ожидается, что поддержка Украины станет одним из ключевых пунктов итоговой декларации саммита.

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