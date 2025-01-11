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На складах Литвы застряли тысячи беспилотников, которые предназначены для Украины, - LRT

Литва, Суббота 11 января 2025 19:30
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На складах Литвы застряли тысячи беспилотников, которые предназначены для Украины, - LRT Фото: на складах Литвы застряли тысячи беспилотников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Беспилотники литовского производства, которые должны были быть доставлены в Украину еще до конца прошлого года. Однако они до сих пор остаются на армейских складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По данным издания, беспилотники литовского производства, которые обещали доставить в Украину еще до конца прошлого года, до сих пор находятся на армейских складах.

Производители удивлены этим. Они отметили, что Украина несет значительные убытки, пока беспилотники не будут отправлены. Зато политики указывают на бюрократические препятствия, которые задерживают доставку.

По словам главы RSI Europe Томаша Милашаускаса, компания доставила беспилотники еще в октябре и ноябре, но они до сих пор не достигли Украины. Другие компании также не получили подтверждения отправки.

Бывший министр национальной обороны Лауринас Кащюнас считает, что задержка связана с бюрократией, указывая на необходимость пройти шесть этапов для доставки товара.

"Бюрократия такова, что есть склады, Агентство оборонных ресурсов должно формально передать это армии, правительство должно принять решение о передаче Украине, а затем это должно быть отправлено в Украину. Это означает, что вы должны пройти каждый шаг как можно быстрее", - пояснил Кащюнас.

Заметим, что в конце года стало известно, что Дания, Франция и Литва предоставили 150 млн евро на украинское оружие. Средства направят на производство ракет, дронов и артиллерийских установок.

Недавно также было известно, что Литва направит первый транш на производство оружия в Украине. Деньги будут выделены в рамках "датской инициативы".

Сейчас есть договоренности, что первый транш Литвы в размере 10 млн евро на реализацию "датской инициативы" уже в этом году.

Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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