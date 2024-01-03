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В Литве будут судить контрабандиста, который в обход санкций поставлял РФ оружие

Архивное фото: В Литве будут судить контрабандиста, который в обход санкций поставлял РФ оружие (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литовские правоохранители передали в суд дело в отношении контрабандиста, который в обход санкций ЕС поставлял России оружие.

Об этом заявила Вильнюсская окружная прокуратура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По данным досудебного расследования, обвиняемый, действуя в пользу предприятия, в период с 2019 по 2021 год перевозил оружие, его части и боеприпасы в Россию и из России через Киргизию.

С начала 2019 года до августа 2020 года мужчина ввез из России через Киргизию в Литву почти 1,3 тысячи единиц огнестрельного оружия, 3,3 тысячи частей к нему и более 20 тысяч патронов.

Что еще известно о контрабанде оружия

Правоохранители подозревают, что, не указав в таможенных декларациях фактическую страну конечного назначения товаров в период с 2019-го по 2021 год, обвиняемый экспортировал 406 единиц огнестрельного оружия, 16 частей огнестрельного оружия и более 500 тысяч патронов из Европейского союза в Киргизию, зная, что затем они будут переданы конечным получателям - компаниям и физическим лицам в России.

По версии следствия, для получения разрешений на продажу оружия, его частей и боеприпасов мужчина предоставил документы, в которых, как считает следствие, умышленно не были указаны идентификационные данные оружия, свидетельствующие о стране его приобретения.

Россия обходит санкции

Недавно Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.

Также СМИ установили, что после начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.

Правоохранители Финляндии разоблачили схему по уклонению от санкций ЕС. Компании поставляли в Россию беспилотников на миллионы евро.

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