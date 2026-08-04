В Литве в школах предлагают заменить Ломоносова на Шевченко

Синкявичюс предложил включить в школьную программу произведения Тараса Шевченко. По его мнению, изучение творчества украинского классика помогло бы литовской молодежи лучше понять историю, самобытность украинского народа и литературные тексты, сыгравшие важную роль в формировании украинской идентичности.

Предложение Синкявичюса вписывается в более широкую дискуссию в Литве о влиянии российского имперского наследия на образование и общественную память, отмечает агентство.

После начала полномасштабной войны России против Украины страны Балтии активизировали пересмотр подходов к преподаванию истории и культуры, уделяя больше внимания собственному национальному наследию и культуре государств-партнеров.

Дискуссия о российских авторах в литовских школах

Обновленные в 2022 году учебные программы ранее уже вызвали критику из-за списка рекомендуемой литературы. Критики заявляли, что в перечне стало больше российских авторов, чем в предыдущих программах, украинская литература в нем была представлена недостаточно.

В частности, звучали призывы добавить произведения украинских классиков, среди которых называли Тараса Шевченко.

В то же время Министерство образования, науки и спорта Литвы отмечало, что изучение произведений российских авторов не обязательно, а учителя имеют возможность самостоятельно выбирать литературные произведения авторов разных стран.