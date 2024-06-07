Меркель знала о намерении Путина шантажировать Европу газом, но скрывала это, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

О том, что Меркель знала о планах Путина и скрыла информацию об этом, свидетельствуют рассекреченные документы по газопроводу "Северный поток - 2". В частности, в документах была найдена записка чиновника немецкого министерства экономики с августа 2021 года.

В ней он допускает, что Россия ожидает завершения запуска "Северного потока – 2" и поэтому сдерживает экспорт газа в Северо-Западную Европу. Это делается для того, чтобы "создать давление с целью (досрочного) ввода в эксплуатацию этого газопровода". Там также отмечается, что Россия, искусственно попытавшаяся создать нехватку газа в Европе, чтобы заставить немецкие власти запустить газопровод до завершения его сертификации.

Автор записки отмечает, что принадлежащие "Газпрому" газохранилища Германии были заполнены, по сравнению с последними годами, "не очень хорошо", а закачка идет "очень вяло".

Позже этот документ получил министр экономики и близкий соратник Меркель Петер Альтмайер, он и проинформировал об этом Меркель и правительство. Но в 2021 году журналисты спрашивали у Меркель о возможных действиях России в отношении газоснабжения. Однако экс-канцлер тогда сказала, что не видит признаков того, что Россия сокращает поставки газа в Европу.

Как отмечает издание, подобной ситуации можно избежать, если бы в Германии был закон, обязывающий операторов подземных хранилищ обеспечивать накануне зимы определенный уровень заполненности. Но во время руководства Меркель отказывался от его принятия. Он был утвержден уже после прихода правительства Олафа Шольца.

"Северный поток 2"

"Северный поток 2" (Nord Stream 2) - это крупный проект газопровода, пролегающий по дну Балтийского моря, из России в Германию, минуя транзитные страны, такие как Украина, Польша и страны Балтии. Этот проект является продолжением первого газопровода "Северный поток", и его целью было увеличение поставок российского природного газа в Европу.

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