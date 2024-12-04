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В Литве стало меньше граждан России, Беларуси и Украины: в чем причина

Иллюстративное фото: в Литве стало меньше граждан России, Белоруссии и Украины (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Министерство внутренних дел Литвы заявило о существенном сокращении количества проживающих в стране иностранцев, в том числе граждан России, Беларуси и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что это связано с усиленными миграционными мерами и более строгим контролем выдачи вида на жительство.

По официальным данным:

  • количество россиян уменьшилось с 15 888 до 15 105 человек.
  • число белорусов сократилось с 62 167 до 59 399 человек.
  • количество украинцев снизилось с 86 353 до 68 166 человек.

Всего в этом году было аннулировано или отказано в выдаче более 24 368 вида на временное проживание, что на 13 601 больше, чем в прошлом.

Сообщается, что Департамент миграции провел более 47 000 проверок, охвативших иностранных работников, студентов и предпринимателей. Большинство нарушений было связано с незаконным пребыванием и неправильно задекларированными адресами проживания.

По состоянию на начало декабря в Литве проживает 213 338 иностранцев с видами на жительство, из которых 111 725 получили их из-за трудоустройства.

Однако даже для граждан других стран, как Азербайджан или Казахстан, количество выданных разрешений на работу уменьшилось вдвое, от 1750 заявок в январе до 904 в октябре.

МВД подчеркнуло, что строгий миграционный контроль помогает снизить незаконную миграцию и обеспечивает безопасность государства.

Ранее мы рассказывали о том, какие миграционные изменения ждут иностранцев в Литве уже в следующем году.

Также по результатам недавнего опроса граждан Литвы украинцы остаются наиболее благосклонной группой мигрантов.

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Литва