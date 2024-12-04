У Литві поменшало громадян Росії, Білорусі та України: у чому причина

Зазначається, що це пов’язано із посиленими міграційними заходами та суворішим контролем видачі посвідок на проживання.

За офіційними даними:

кількість росіян зменшилась із 15 888 до 15 105 осіб.

число білорусів скоротилося із 62 167 до 59 399 осіб.

кількість українців знизилася із 86 353 до 68 166 осіб.

Загалом цього року було анульовано або відмовлено у видачі понад 24 368 посвідок на тимчасове проживання, що на 13 601 більше, ніж торік.

Повідомляється, що Департамент міграції провів понад 47 000 перевірок, які охопили іноземних працівників, студентів і підприємців. Більшість порушень були пов’язані із незаконним перебуванням і неправильно задекларованими адресами проживання.

Станом на початок грудня в Литві проживає 213 338 іноземців із посвідками на проживання, з яких 111 725 отримали їх через працевлаштування.

Проте, навіть для громадян інших країн, як Азербайджан чи Казахстан, кількість виданих дозволів на роботу зменшилась удвічі, від 1750 заявок у січні до 904 у жовтні.

МВС підкреслило, що суворий міграційний контроль допомагає зменшити незаконну міграцію та забезпечує безпеку держави.

Раніше ми розповідали про те, які міграційні зміни чекають іноземців у Литві вже у наступному році.