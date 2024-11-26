Украинцы остаются наиболее благосклонной группой мигрантов в Литве: результаты опроса
Несмотря на всеобщее ухудшение отношения к мигрантам в Литве, украинцы продолжают оставаться наиболее благосклонной группой среди других.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Отмечается, что об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Spinter Tyrimai по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Литве.
Таким образом, украинцы получили самую высокую оценку приверженности - почти 7 баллов из 10.
На втором месте оказались мигранты из Беларуси (5/10), а на третьем - трудовые мигранты из Центральной Азии (4,83/10).
Отмечается, что менее благоприятные оценки получили мигранты с Ближнего Востока (4,13/10) и въехавшие через белорусскую границу в 2021 году (3,73/10).
По мнению главы МОМ в Литве Эйтвидаса Бингялиса, положительное отношение к украинцам объясняется их успешной интеграцией. Он добавил, что украинские беженцы и мигранты активно учат литовский язык, работают или открывают собственный бизнес, что способствует адаптации в обществе.
Что способствует интеграции?
Сообщается, что 65% респондентов назвали курсы литовского языка важнейшей мерой интеграции для украинцев. Другие приоритетные действия включают:
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помощь в оформлении документов (40%),
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организацию образовательных мероприятий для детей (31%),
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профессиональную подготовку и оценку навыков (29%).
Кроме этого, половина опрошенных поддерживают идею, чтобы интегрировавшиеся украинцы остались в Литве после завершения войны.
Еще 34% не против, если это будет их личное решение. Однако каждый десятый считает, что украинцы должны вернуться на родину после войны.
В настоящее время в Литве проживают более 74 000 украинцев, большинство из которых переехали после начала полномасштабного вторжения России.
Напомним, что с 1 ноября для украинских беженцев в Литве ввели новые виды.
Добавим, что новоприбывшим украинским беженцам предоставляют одноразовую выплату и обновляют цифровые виды на жительство. Подробности - в материале РБК-Украина.
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