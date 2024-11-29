Уменьшение выплат и новые разрешения на пребывание. Какие изменения ждут беженцев в 2025 году

С 2025 года ряд стран ЕС вводят важные изменения относительно пребывания беженцев и оказания им помощи. Сейчас в Европе проживает почти 4 млн наших граждан, которые вынужденно выехали из Украины из-за войны.

Великобритания продлит визы украинцам

Правительство Великобритании планирует продлить на 18 месяцев срок действия виз для украинских беженцев, прибывших в страну с начала полномасштабного вторжения.

Заявки начнут принимать с 4 февраля 2025 года. Их нужно подавать по меньшей мере за 28 дней до истечения срока действия визы. Рассмотрение заявки может длиться до 8 недель, в это время беженцы не имеют права выезжать за границу, но у них остается легальный статус и все права на период рассмотрения заявки.

Важно, что время, проведенное в стране со статусом беженца, не засчитывается в 10-летний период, необходимый для подачи документов на постоянное проживание.

Польша начнет выдавать карту CUKR

С 2025 года наши граждане в Польше, которые имеют Pesel UKR, смогут получить карты быта CUKR. Она дает возможность легально находиться в стране и работать в течение 3 лет.

Получить CUKR смогут украинцы, которые имели статус Pesel UKR по состоянию на 4 марта 2024 года и имеют его на момент подачи заявления на получение карты быта. Заявку можно будет подать через онлайн-сервис, специально разработанный для этого. Украинцы, которые получат CUKR, смогут выезжать из Польши в другие страны не более чем на 6 месяцев.

Напомним, что пока украинские беженцы могут легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года.

Украинцы в Польше смогут сменить Pesel Ukr на карту быта CUKR (Getty Images)

Германия уменьшит выплату Bürgergeld некоторым беженцам

В Германии украинским беженцам предоставляют выплату Bürgergeld. Сумма помощи зависит от категории человека, сейчас одиноким взрослым предусмотрено 563 евро в месяц, подросткам – 471 евро, детям – 357 евро.

С января 2025 года выплаты трудоспособным беженцам будут снижать на 30% в течение трех месяцев, если лицо отклонит выгодное предложение по трудоустройству. Правительство предполагает, что высокие социальные выплаты не стимулируют иностранцев искать работу, а урезание помощи подтолкнет их к трудоустройству. Также это снизит нагрузку на бюджет.

Добавим, что сейчас в Германии проживает около 1,1 млн украинских беженцев, из них почти 700 тысяч – люди трудоспособного возраста. Летом уровень занятости составил 38%, по данным немецкого министерства труда.

Латвия продлила помощь украинским беженцам еще на год

В ноябре Латвия приняла поправки к закону о поддержке украинских беженцев, предусматривающих продление государственной помощи еще на год. Для этого из бюджета будет выделено 65 млн евро.

Изменения закона предусматривают, что украинцы будут получать разрешение на временное проживание в Латвии на три года (ранее было 2 года), а разовая кризисная помощь увеличится на 34 евро и вырастет до 377 евро (16 437 грн) для взрослого и на 24 евро для ребенка и составит 264 евро (11 510 грн).

Также для беженцев продолжат компенсацию расходов на проживание и питание уязвимых категорий населения и будут возмещать расходы на медицинские препараты.

Чехия планирует предоставлять новый тип разрешения на пребывание

В Чехии был разработан законопроект, предусматривающий с 2025 года возможность подачи заявки на новый тип разрешения на долгосрочное пребывание (dlouhodobý pobyt), но не стоит его путать с разрешением на постоянное пребывание (trvalý pobyt).

Новый тип предоставит возможность иностранцам пребывать в стране на протяжении 5 лет. Также у них будет свободный доступ к рынку труда Чехии. На него смогут перейти из визы временной защиты наши граждане, которые работали в стране последние два года и отвечают ряду финансовых условий.

Чтобы получить dlhodobý pobyt, украинцам нужно будет предоставить свои биометрические данные. Если документы подает семья, то будут проверять ее финансовое положение и может ли она покрывать расходы на всех членов семьи, особенно если есть дети. Супруги должны подавать заявки одновременно.

Новый тип разрешения позволит беженцам не продлевать ежегодно свои временные визы в Чехии. По предварительным прогнозам, на dlhodobý pobyt можно будет подать документы с середины 2025 года.

Напомним, что в начале года лицам с временной защитой в Чехии нужно будет зарегистрироваться для ее продления.

В 2025 году Чехия планирует ввести новый тип разрешения на длительное пребывание в стране (фото: Instytut Syri)

Литва продолжила бесплатный проезд в общественном транспорте

На днях городской совет Вильнюса продлил на год бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев. Такую льготу предоставляют литовские власти нашим гражданам с марта 2022 года. Отметим, что аналогичные решения о продлении бесплатного проезда приняли и другие крупные города Литвы.

После начала полномасштабного вторжения в Литву прибыло около 89 тысяч украинцев. Сейчас 62% беженцев трудоспособного возраста уже легально работают, а это почти 34 тысяч человек.

Напомним, что нашим гражданам в Литве до конца года нужно заменить виды на жительство, поскольку срок временной защиты будет действовать до 4 марта 2026 года. Именно до этой даты ЕС продлил временную защиту беженцев из Украины и других стран.