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В Литве назвали токсичной тактику, при которой Россия останется непобежденной

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Вильнюс, Воскресенье 04 декабря 2022 22:42
В Литве назвали токсичной тактику, при которой Россия останется непобежденной Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Тактика, при которой Россия не будет побеждена и останется готовой к будущему партнерству, является токсичной для Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"Тактика оставить Россию непобежденной и готовой к будущему партнерству является токсичной. Она приводит к призывам закончить войну переговорами вместо того, чтобы закончить ее победой Украины. Некоторые даже предлагают украинские территориальные уступки захватчикам в качестве подарка", - заявил министр.

По его словам, у некоторых стран жива вера в то, что после окончания войны все смогут "вернуться к обычным делам, поскольку 24 февраля просто произошел сбой". Поэтому Украине все еще не передают все необходимые инструменты для завершения войны и избегают конкретики в вопросе ее членства в НАТО.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что его страна хочет, чтобы Запад посадил Украину за стол переговоров с Россией.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, попытки западных стран убедить Киев вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед украинцев равносильны просьбам о капитуляции Украины.

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