У Литві назвали токсичною тактику, за якої Росія залишиться непереможеною
Тактика, за якої Росія не буде переможена і залишиться готовою до майбутнього партнерства, є токсичною для Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.
"Тактика залишити Росію непереможеною і готовою до майбутнього партнерства є токсичною. Вона призводить до закликів закінчити війну переговорами замість того, щоб закінчити її перемогою України. Дехто навіть пропонує українські територіальні поступки загарбникам як подарунок", - заявив міністр.
За його словами, у деяких країн жива віра в те, що після закінчення війни всі зможуть "повернутися до звичайних справ, оскільки 24 лютого просто стався збій". Тому Україні все ще не передають усі необхідні інструменти для завершення війни та уникають конкретики щодо її членства в НАТО.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що його країна хоче, щоб Захід посадив Україну за стіл переговорів з Росією.
Також ми писали, що, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, спроби західних країн переконати Київ вести переговори з Москвою після серії великих військових перемог українців рівносильні проханням про капітуляцію України.
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