Еврокомиссия предложила ввести заградительные пошлины на российское зерно

Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт зерна с территории России и Беларуси с целью ограничить доходы Москвы и ее союзника, а также успокоить фермеров, которые месяцами протестовали против дешевого импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии .

Пошлины составят 95 евро за тонну зерновых и 50% на масличные культуры. Их будут применять после одобрения правительств ЕС.

Как отмечается в сообщении, эти тарифы достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы предлагаем ввести пошлины на российский импорт, чтобы смягчить растущий риск для наших рынков и наших фермеров. Они уменьшат способность России эксплуатировать ЕС в интересах своей военной машины".

Это предложение прозвучало в тот момент, когда лидеры Европейского Союза собирались обсудить реакцию ЕС на жалобы фермеров по поводу экологических правил и приостановки пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после российского вторжения в 2022 году.

Транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси в третьи страны сегодняшнее предложение не затрагивает.

Обоснование запрета

Меры направлены на следующие цели:

Предотвратить дестабилизацию рынка ЕС посредством любого будущего значительного перенаправления российской зерновой продукции на рынок ЕС. "Фермерское сообщество ЕС, в частности, выразило обеспокоенность по поводу этого риска: роль России как ведущего мирового экспортера зерна в сочетании с ее готовностью использовать экспорт продовольствия в качестве геополитического инструмента показывает, что она высока", - отмечается в сообщении.

Бороться с российским экспортом незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины, часть которого была незаконно экспортирована на рынок ЕС, намеренно ошибочно обозначенного как "российское". Предлагаемые тарифы гарантируют, что этот незаконный метод экспорта больше не будет прибыльным.

Помешать России использовать доходы от экспорта в ЕС – как российских, так и незаконно присвоенных украинских зерновых продуктов – для финансирования своей агрессивной войны против Украины. "Поскольку в 2023 году Россия экспортировала в ЕС такой продукции на сумму около 1,3 млрд евро, эти пошлины ЕС лишат еще одного важного источника прибыли для российской экономики и, как следствие, российской военной машины", - говорится в сообщении.

Запрет зерна

В прошлом году Россия экспортировала в блок 4,2 млн тонн зерна и масличных культур.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ЕС запретить импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, как и многие законодатели ЕС в ходе дебатов по этой теме в Европейском парламенте на прошлой неделе.

Напомним, 21-22 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран Европейского Союза. В ходе встречи обсуждается продолжение поддержки Украины, вопросы безопасности и обороны, в частности ситуация на Ближнем Востоке, вопросы расширения ЕС, международных отношений, миграции и сельского хозяйства.