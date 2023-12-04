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В Литве хотят ужесточить ограничения для граждан Беларуси

Архивное фото: В Литве хотят ужесточить ограничения для граждан Беларуси (flickr com Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Дмитрий Браславский

В Литве предлагают приостановить прием заявлений граждан Беларуси на получение временного вида на жительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Инициаторами этих изменений стали заместитель председателя Сейма Паулюс Саударгас, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас и член Комитета по иностранным делам Аудронюс Ажубалис.

Предлагается приостановить прием заявлений граждан Беларуси о получении вида на жительство в Литве через внешнего поставщика услуг за рубежом. Однако предлагается ряд исключений.

"Давайте поддерживать демократическую Беларусь, дадим убежище тем, кто в этом нуждается, давайте укреплять независимость этой страны, насколько это зависит от нас, но не будем создавать Беларусь в Литве со всеми вытекающими из этого рисками и разведывательными угрозами", - сказал Кащюнас.

Инициатива должна ликвидировать существующую лазейку

Зарегистрированный законопроект также призван устранить правовую лазейку, позволяющую гражданам России и Беларуси, прибывшим по шенгенской визе другой страны, беспрепятственно оформлять национальную визу в Литве.

Поэтому предлагается приостановить прием визовых заявлений граждан России и Беларуси в Литве, за исключением случаев, когда подача визового заявления осуществляется при посредничестве Министерства иностранных дел.

Санкции Литвы против россиян и белорусов

В апреле парламент Литвы окончательно утвердил введение национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси в связи с войной в Украине. Законопроект об ограничительных мерах из-за военной агрессии против Украины ужесточил порядок предоставления постоянного или временного вида на жительство, выдачи виз и запретил перемещение граждан России через внешнюю границу Европейского союза.

Однако президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый Сеймом закон о национальных санкциях.

Недавно министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что Литва планирует вернуться к переговорам о том, чтобы унифицировать санкции против россиян и белорусов.

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