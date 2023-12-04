У Литві хочуть посилити обмеження для громадян Білорусі

Ініціаторами цих змін стали заступник голови Сейму Паулюс Саударгас, голова Комітету з національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас і член Комітету у закордонних справах Аудронюс Ажубаліс.

Пропонується призупинити приймання заяв громадян Білорусі про отримання посвідки на проживання в Литві через зовнішнього постачальника послуг за кордоном. Однак пропонується низка винятків.

"Давайте підтримувати демократичну Білорусь, дамо притулок тим, хто цього потребує, давайте зміцнювати незалежність цієї країни, наскільки це залежить від нас, але не будемо створювати Білорусь у Литві з усіма ризиками, що випливають із цього, і розвідувальними загрозами", - сказав Кащюнас.

Ініціатива має ліквідувати існуючу лазівку

Зареєстрований законопроєкт також покликаний усунути правову лазівку, що дає змогу громадянам Росії та Білорусі, які прибули за шенгенською візою іншої країни, безперешкодно оформляти національну візу в Литві.

Тому пропонується призупинити прийом візових заяв громадян Росії та Білорусі в Литві, за винятком випадків, коли подання візової заяви здійснюється за посередництва Міністерства закордонних справ.

Санкції Литви проти росіян і білорусів

У квітні парламент Литви остаточно затвердив введення національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною в Україні. Законопроект про обмежувальні заходи через військову агресію проти України посилив порядок надання постійної чи тимчасової посвідки на проживання, видачі віз та заборонив переміщення громадян Росії через зовнішній кордон Європейського союзу.

Однак президент Литви Гітанас Науседа наклав вето на ухвалений Сеймом закон про національні санкції.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що Литва планує повернутись до перемовин щодо того, щоб уніфікувати санкції проти росіян і білорусів.