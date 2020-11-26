У Литві зафіксували зараження коронавірусом у норок

Фото: норка (pixabay.com)

У Литві на фермі виявили перший випадок зараження норок коронавірусом. Тести на COVID-19 у них виявилися позитивними.

Про це повідомляє LRT.

Випадки виявили в Йонавському районі. На фермі норки почали різко вмирати і після цього у них взяли проби на COVID-19. У 22 загиблих норок був знайдений коронавірус. При цьому, у всіх живих тести показали негативний результат.

Також, підприємство Danmink, якому належить ця ферма, протестувала 30 тисяч норок, які розведені у них. І у всіх випадках були отримані негативні результати.

Нагадаємо, на цьому тижні в Польщі на одній з ферм в Поморському воєводстві зафіксували перші випадки COVID-19 у норок. Вірус виявили вчені з дослідницьких центрів Гданська у співпраці з ветеринарами.

Раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині.

Після цього Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомило, що всіх норок з новим коронавірусом в країні знищили.

Крім того, раніше ВООЗ заявляла, що інфікування норок коронавірусом зареєстровано, крім Данії, ще в п'яти країнах.