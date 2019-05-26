У Литві на виборах президента перемагає економіст Науседа

У Литві у другому турі президентських виборів перемагає економіст Гітанас Науседа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередні дані Головної виборчої комісії країни, оприлюднені ввечері в неділю, 26 травня.

Екс-радник президента литовського банку SEB після опрацюванн протоколів із 1589 виборчих округів (загалом - 1972 округи) набрав 70,11% голосів, за його суперницю, колишнього міністра фінансів Інгріду Шимоніте, проголосували 28,5% виборців.

Шимоніте вже визнала свою поразку на виборах, привітавши Науседу з перемогою.

Згідно з даними литовського виборчкому, явка у другому турі виборів становила трохи більше 50%.

Нагадаємо, раніше обидва кандидати в президенти Литви заявили, що не поїдуть у Москву і не будуть зустрічатися з президентом Володимиром Путіним, якщо Російська Федерація не піде з Криму, який вона анексувала в 2014 році.

Водночас, як колишній міністр фінансів Шимоніте, так і економіст Гітанас Науседа говорили, що планують зберігати "суворий тон" у відносинах з Москвою, але послаблюючи при цьому іноді "сувору риторику".