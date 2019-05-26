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У Литві кандидати в президенти виступили проти жорсткої риторики з РФ

Новини » Політика    26.05.2019 - 13:15
У Литві кандидати в президенти виступили проти жорсткої риторики з РФ
Ajnj(Гітанас Науседа (twitter.com/CiaRimtai)

Обидва кандидати в президенти планують зберігати "суворий тон" у відносинах з Москвою, послаблюючи при цьому іноді "жорстку риторику"

Обидва кадидати в президенти Литви, де сьогодні проходить другий тур президентських виборів, заявили, що не поїдуть до Москви і не будуть зустрічатися з президентом Володимиром Путіним, якщо Російська Федерація не піде з Криму, який вона анексувала у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Анексія Криму викликала побоювання, що колишні радянські республіки, включаючи країни Балтії, можуть стати наступними.

Колишній міністр фінансів Інгріда Шимоне і економіст Гітанас Науседа планують зберігати "суворий тон" у відносинах з Москвою, послаблюючи при цьому іноді "жорстку риторику".

"Занадто жорстка риторика не є рішенням. Ми не можемо закрити всі вікна з сусідом в дипломатичних, культурних і економічних сенсах", - заявив Науседи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 травня у Литві розпочався другий тур голосування на виборах президента країни. На пост президента претендують блывший міністр фінансів Інгріда Шимоне і економіст Гітанас Науседа. У першому турі виборів різниця між їхніми голосами становила менше одного відсотка.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс виступив проти повернення Росії в ПАРЄ. За його словами, Росію не можна повертати в ПАРЄ через її агресії в Україні.

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