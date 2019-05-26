В Литве на выборах президента побеждает экономист Науседа

В Литве во втором туре президентских выборов побеждает экономист Гитанас Науседа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предварительные данные Главной избирательной комиссии страны, обнародованным вечером в воскресенье, 26 мая.

Экс-советник президента литовского банка SEB после обработки протоколов из 1589 избирательных округов (всего - 1972 округа) набрал 70,11% голосов, за его соперницу, бывшего министра финансов Ингриду Шимоните, проголосовали 28,5% избирателей.

Шимоните уже признала свое поражение на выборах, поздравив Науседу с победой.

Согласно данным литовского избиркома, явка во втором туре выборов составила немногим более 50%.

Напомним, ранее оба кандидата в президенты Литвы заявили, что не поедут в Москву и не будут встречаться с президентом Владимиром Путиным, если Российская Федерация не уйдет из Крыма, который она аннексировала в 2014 году.

В то же время, как бывший министр финансов Шимоните, так и экономист Гитанас Науседа говорили, что планируют сохранять "строгий тон" в отношениях с Москвой, но ослабляя при этом иногда "жесткую риторику".