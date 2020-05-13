У Литві вводять новий етап послаблення карантину

Литовський уряд опублікував список послаблень
Уряд Литви запроваджує новий етап послаблення карантину в країні, який почнеться вже 14 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Сьогодні литовський уряд ухвалив додаткові послаблення карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Список послаблень надав міністр охорони здоров'я Ауреліюс Верига.
Так, з 14 травня в Литві зміниться порядок носіння масок. Носіння маски буде обов'язковим у приміщенні та в деяких громадських місцях, в інших випадках - маска лише рекомендується. Також з від завтра можна збиратися в групи до 5 людей, але з дотриманням дистанції у 2 метри та контакті не довше 15 хвилин.
Крім цього, литовський уряд запровадив ще цілий ряд послаблень, зокрема:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський оголосив новий етап послаблення карантину. Нові послаблення мають початися вже з 22 травня та будуть стосуватися ЗНО, спорту та роботи готелів.