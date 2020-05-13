У Литві вводять новий етап послаблення карантину

Уряд Литви запроваджує новий етап послаблення карантину в країні, який почнеться вже 14 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Сьогодні литовський уряд ухвалив додаткові послаблення карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Список послаблень надав міністр охорони здоров'я Ауреліюс Верига.

Так, з 14 травня в Литві зміниться порядок носіння масок. Носіння маски буде обов'язковим у приміщенні та в деяких громадських місцях, в інших випадках - маска лише рекомендується. Також з від завтра можна збиратися в групи до 5 людей, але з дотриманням дистанції у 2 метри та контакті не довше 15 хвилин.

Крім цього, литовський уряд запровадив ще цілий ряд послаблень, зокрема:

з 15 травня розширять коло іноземців, які можуть приїжджати до Литви. Обмеження будуть скасовані для жителів Польщі, Латвії та Естонії;

з 18 травня ресторанам та кафе буде дозволено приймати відвідувачів не лише на вулиці, але й в приміщенні; відкриються клуби, бари та інші місця розваг, казино та ігрові салони, але з обмеженням роботи з 8 до 22 години;

з 18 травня знімаються обмеження на надання послуг охорони здоров'я;

з 18 травня відкриються дитячі садочки та підготовчі класи;

з 25 травня школам дозволять за бажанням приймати дітей початкової ланки, проводити консультації для учнів 12 класів, також можуть відкритися школи для дітей зі спеціальними потребами;

з 30 травня в країні відкриються центри оздоровчих послуг, а також зміняться вимоги до проведення заходів (на одного учасника буде відводитися 5 кв. метрів, а не 10); дозволять проводити спортивні змагання без глядачів та особисті свята за участі не більше 30 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський оголосив новий етап послаблення карантину. Нові послаблення мають початися вже з 22 травня та будуть стосуватися ЗНО, спорту та роботи готелів.