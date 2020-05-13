В Литве вводят новый этап ослабления карантина

Литовское правительство опубликовало список послаблений
Правительство Литвы вводит новый этап ослабления карантина в стране, который начнется уже 14 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Сегодня литовское правительство одобрило дополнительные послабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Список послаблений предоставил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Так, с 14 мая в Литве изменится порядок ношения масок. Ношение маски будет обязательным в помещении и в некоторых общественных местах, в других случаях - маска только рекомендуется. Также с завтрашнего дня можно собираться в группы до 5 человек, но с соблюдением дистанции в 2 метра и контакте не дольше 15 минут.
Кроме этого, литовское правительство ввело еще целый ряд послаблений, в частности:
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил новый этап ослабления карантина. Новые послабления должны начаться уже с 22 мая и будут касаться ВНО, спорта и работы отелей.