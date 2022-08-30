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У Литві пропонують обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС

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Вівторок 30 серпня 2022 20:39
У Литві пропонують обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС Фото: Габріелюс Ландсбергіс, очільник МЗС Литви (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Перед засіданням глав МЗС Європейського союзу в Празі була висловлена пропозиція обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Литви Габріеліуса Ландсбергіса.

"Ми ніколи не були ближчими до ядерної катастрофи, ніж ми є зараз. Чесно кажучи, лише висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо", - заявив Ландсбергіс.

Дипломат вважає, що треба повернутись до аналогічних дискусій, які велись півроку тому. Мова йде про військову миротворчу силу, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС.

Нагадаємо, що Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Гроссі. Зустріч відбулася перед запланованим візитом делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

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