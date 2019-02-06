НАТО і Македонія підписали протокол про вступ республіки до альянсу

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Протокол був підписаний у присутності генсека НАТО і глави МЗС Македонії

Посли 29 держав НАТО і Македонії 6 лютого підписали в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі протокол про вступ країни в організацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington post.

Повідомляється, що протокол був підписаний у присутності генсека НАТО Йенса Столтенберга і глави МЗС Македонії Ніколи Димитрова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постійні представники країн-членів НАТО підпишуть протокол про приєднання Республіки Північна Македонія до Північноатлантичного альянсу 6 лютого 2019.

У прес-службі повідомили, що на підписанні будуть присутні всі 29 представників країн-членів НАТО. Церемонія підписання відбудеться в Брюсселі, у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу за участю міністра закордонних справ Македонії Ніколи Димитрова.

Раніше повідомлялося, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що очікує приєднання Північної Македонії до НАТО. Столтенберг заявив, що ратифікація в грецькому парламенті Преспанского договору - це важливий внесок у стабільність і процвітання всього регіону.