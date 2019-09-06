ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Албанія готується до початку переговорів про вступ до ЄС

Новини » Політика    06.09.2019 - 09:51
Албанія готується до початку переговорів про вступ до ЄС
Фото: прапор Албанії (pixabay.com)

Албанія розраховує на початок інтеграції в ЄС у жовтні

Албанія може почати переговори про вступ у Європейський союз у жовтні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AlbanianDailyNews.

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Албанії Гент Сакай. За його словами Албанія отримала попереднє підтвердження від Європейської комісії.

"Ми сподіваємося почати переговори про вступ у ЄС. Це процес, який залежить не тільки від Албанії, але і від інших подій в Європі. Ми працюємо не тільки для того, щоб почати переговори, але щоб бути в правильному положенні, навіть після початку переговорів", - повідомив Сакай.

Міністр сподівається, що Єврокомісія дасть позитивну відповідь не тільки Албанії, але і Північної Македонії, що дозволить розпочати переговори про вступ у жовтні.

"Не повинно бути ніякого розбіжності між Албанією і Північної Македонією для відкриття переговорів про приєднання 18 жовтня. Албанія виконала умови і має потенціал, щоб продовжити шлях інтеграції", - заявив Сакай.

Нагадаємо, в липні Рада Європи відклав переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Європейський союз. Під час засідання країни-члени союзу не змогли домовитися про початок переговорів щодо вступу і перенесли початок переговорів до жовтня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня Кабінет міністрів України затвердив угоду про безвізовий режим з Північної Македонією. Угода про безвизе між державами підписано на постійній основі.

В Євросоюзі підтримали запуск ВАКС в Україні Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії
Новини України ЕвросоюзАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся