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У Литві анонсували новий пакет військової допомоги для України

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Вільнюс, Субота 20 серпня 2022 14:23
У Литві анонсували новий пакет військової допомоги для України Фото: глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Литва готує для України новий пакет військової допомоги. Поки невідомо, що саме отримають українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса в Twitter.

Він зазначив, що Литва з початку повномасштабного вторгнення відправила Україні вже 28 вантажів з військовою допомогою.

"29 та 30 партії вже готуються! Найближчим часом я розповім про те, що до них входить", - підкреслив глава Міноборони Литви.

Відомо, що з початку війни Литва надала Україні бронежилети, військову амуніцію, важкі міномети та інше озброєння.

Нагадаємо, нещодавно уряд Естонії ухвалив новий пакет військової допомоги для ЗСУ.

Також президент США Джо Байден затвердив військову допомогу Україні на 775 млн доларів.

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