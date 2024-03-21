Литва собирается тратить на оборону не менее 3% ВВП

Отмечается, что это зафиксировано в рамках руководящих принципов государственного бюджета, которые предусматривают, что с 2025 года на оборону будет тратиться не менее 3% ВВП.

Это предложение поддержали две трети парламента.

Члены НАТО установили цель расходов на оборону на уровне не менее 2% ВВП, но лишь некоторые достигли этой цели.

Однако страны, граничащие с Россией, усилили оборону после того, как РФ вторглась в Украину. Соседние с Литвой Польша планирует в этом году потратить на оборону более 4% ВВП, а Эстония - 3,2%.

Призывы к увеличению расходов на оборону