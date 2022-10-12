Макрон заявил об отправке в Украину систем противовоздушной обороны
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил отправку в Украину систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его заявление во время выступления на телевидении.
"Мы собираемся поставить радары, комплексы и зенитные ракеты для защиты украинцев от атак. В частности, для защиты их от атак беспилотников", - заявил президент.
Ранее Украина уже обращалась во Францию с просьбой передать одну или несколько батарей комплекса ПВО этого типа. В минобороны Франции ответили, что свободные комплексы имеют неисправные аккумуляторы и нужно время на приведение их в рабочее состояние.
Украина просила у Франции комплекс ПВО SAMP-T. Он был принят на вооружение после комплексных испытаний в 2006 году.
Напомним, что ранее Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T.
Также Макрон заявил, что хочет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным даже после массовых обстрелов Украины.
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