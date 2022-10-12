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Макрон заявил об отправке в Украину систем противовоздушной обороны

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Среда 12 октября 2022 22:24
Макрон заявил об отправке в Украину систем противовоздушной обороны Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил отправку в Украину систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его заявление во время выступления на телевидении.

"Мы собираемся поставить радары, комплексы и зенитные ракеты для защиты украинцев от атак. В частности, для защиты их от атак беспилотников", - заявил президент.

Ранее Украина уже обращалась во Францию с просьбой передать одну или несколько батарей комплекса ПВО этого типа. В минобороны Франции ответили, что свободные комплексы имеют неисправные аккумуляторы и нужно время на приведение их в рабочее состояние.

Украина просила у Франции комплекс ПВО SAMP-T. Он был принят на вооружение после комплексных испытаний в 2006 году.

Напомним, что ранее Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T.

Также Макрон заявил, что хочет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным даже после массовых обстрелов Украины.

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