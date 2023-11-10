Литва предложила отправить в Украину советников для реформ и борьбы с коррупцией

Литва может направить в Украину советников, которые помогут нашей стране внедрять реформы и бороться с коррупцией.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отмечают в ведомстве, такое предложение Анушаускас сделал во время встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым во время визита в Киев.

"Нам важен опыт литовских специалистов по созданию закупочных агентств - вооружения и нелетальной продукции. Над полноценным запуском таких агентств сейчас работает команда Министерства обороны", - рассказал украинский министр.

При этом он поблагодарил Литву за готовность поддержать Украину и помочь специалистами и экспертизой.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, Литва сегодня, 10 ноября, заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.

Также страна объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли средства для борьбы с дронами и генераторы.