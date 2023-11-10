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Литва запропонувала відправити в Україну радників для реформ та боротьби з корупцією

Київ, П'ятниця 10 листопада 2023 22:36
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Литва запропонувала відправити в Україну радників для реформ та боротьби з корупцією Фото: міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Литва може направити в Україну радників, які допоможуть нашій країні запроваджувати реформи та боротися з корупцією.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначають у відомстві, таку пропозицію Анушаускас зробив під час зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим під час візиту до Києва.

"Нам важливим є досвід литовських фахівців зі створення закупівельних агентств - озброєння та нелетальної продукції. Над повноцінним запуском таких агенцій зараз працює команда Міністерства оборони", - розповів український міністр.

При цьому він подякував Литві за готовність підтримати Україну та допомогти фахівцями та експертизою.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, Литва сьогодні, 10 листопада, заявила про те, що надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.

Також країна оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли кошти для боротьби з дронами та генератори.

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