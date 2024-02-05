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Литва предложила ПАСЕ создать реестр лиц, которые обходят санкции против России

Понедельник 05 февраля 2024 21:35
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Литва предложила ПАСЕ создать реестр лиц, которые обходят санкции против России Архивное фото: Литва предложила ПАСЕ создать реестр лиц, которые обходят санкции против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва предлагает Парламентской ассамблее Совета Европы создать реестр лиц и компаний, которые обходят международные санкции против России.

Об этом заявил глава делегации Сейма Литвы в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Он сообщил, что зарегистрировал в Совете Европы предложение соответствующей резолюции, а сам реестр, как ожидается, будет создан как отдельный институт в мае-ноябре этого года, когда Литва будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы.

"Мы предложили создать реестр тех, кто обходит санкции, кто зарабатывает на крови украинцев - реестр как институт, реестр, который мы уже зарегистрировали", - сообщил Зингерис.

Он добавил, что это также является посланием всем компаниям из Литвы, Польши, Италии, Англии и других стран о том, что те, "кто наживается на крови украинцев, скоро увидят свои имена и названия своих компаний в этом списке позора", который будет основан во время их председательства в Совете Европы.

Россия обходит санкции

В начале января президент Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Недавно в Соединенных Штатах Америки задержали бизнесмена, в обход санкций поставлявшего российским компаниям, связанным с ФСБ, полупроводники. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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