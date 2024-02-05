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Литва запропонувала ПАРЄ створити реєстр осіб, які обходять санкції проти Росії

Понеділок 05 лютого 2024 21:35
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Литва запропонувала ПАРЄ створити реєстр осіб, які обходять санкції проти Росії Архівне фото: Литва запропонувала ПАРЄ створити реєстр осіб, які обходять санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва пропонує Парламентській асамблеї Ради Європи створити реєстр осіб і компаній, які обходять міжнародні санкції проти Росії.

Про це заявив глава делегації Сейму Литви в ПАРЄ Емануеліс Зінгеріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Він повідомив, що зареєстрував у Раді Європи пропозицію відповідної резолюції, а сам реєстр, як очікується, буде створено як окрему інституцію в травні-листопаді цього року, коли Литва головуватиме в Комітеті міністрів Ради Європи.

"Ми запропонували створити реєстр тих, хто обходить санкції, хто заробляє на крові українців - реєстр як інститут, реєстр, який ми вже зареєстрували", - повідомив Зінгеріс.

Він додав, що це також є посланням усім компаніям з Литви, Польщі, Італії, Англії та інших країн про те, що ті, "хто наживається на крові українців, скоро побачать свої імена і назви своїх компаній у цьому списку ганьби", який буде заснований під час їхнього головування в Раді Європи.

Росія обходить санкції

На початку січня президент Володимир Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Нещодавно у Сполучених Штатах Америки затримали бізнесмена, який в обхід санкцій постачав російським компаніям, пов'язаним із ФСБ, напівпровідники. Йому загрожує до 20 років в'язниці.

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