В США арестовали бизнесмена, который в обход санкций поставлял в РФ полупроводники

В Соединенных Штатах Америки задержали бизнесмена, который в обход санкций поставлял российским компаниям, связанным с ФСБ, полупроводники. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США .

Гражданин США, Израиля и России Илья Кан был арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в участии в многолетней схеме по незаконному экспорту чувствительных технологий из США в интересах российского бизнеса.

"Этот бизнес был подвергнут санкциям правительства США после неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и среди клиентов которого есть элементы российских вооруженных сил и Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении.

Согласно судебным документам, Кану предъявлено уголовное обвинение в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля. В случае признания Кана виновным грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Детали дела

Кан является владельцем Senesys Incorporated, базирующейся в Калифорнии, и Sensor Design Association, у которой есть контактный адрес в Бруклине.

Он руководил этими двумя предприятиями, которые якобы занимались "разработкой программного обеспечения безопасности" и тестированием кремниевых пластин для военной авионики и космических пользователей, посредством чего он участвовал в многолетнем сговоре с целью приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники из США российскому бизнесу, находящемуся под санкциями, без получения соответствующих лицензий.

Российское предприятие Акционерное общество "Центр исследований и разработок "Элвис" было добавлено в список организаций Министерства торговли в марте 2022 года и подверглось санкциям Министерства финансов в сентябре 2022 года из-за его решающей роли в содействии вторжению российских вооруженных сил в Украину.

В 2019 году Кан экспортировал несколько микроконтроллеров американского производства в компанию "Элвис" в России, а в 2022 году он экспортировал контроллеры сетевых интерфейсов американского производства и радиочастотный передатчик в компанию "Элвис" в России посредством сделки через Гонконг.

Снабжение полупроводников

Кан также организовал для "Элвис" поставки полупроводников, произведенных на Тайване, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В частности, после того, как тайваньская компания, производившая полупроводники, разработанные "Элвисом", отказалась поставлять эти полупроводники в Россию, Кан организовал доставку полупроводников для отправки в Соединенные Штаты, а затем реэкспортировал их в Россию.

Кан также использовал Гонконг и другие места по всему миру в качестве перевалочных пунктов, чтобы обойти экспортные законы и правила США и скрыть российских конечных потребителей.

Россия обходит санкции

В начале января Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Представитель разведки Чехии на днях заявил, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.