Литва призвала организовать военное сопровождение судам с украинским зерном
Страны Запада должны организовать военное сопровождение для судов с украинским зерном, чтобы обойти шантаж России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.
"Переговоры с Россией не работают. Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) нарушает соглашения и шантажирует всех нас. Если он продолжит ставить под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить перевозки с помощью военных сопровождений. Давайте обойдем шантаж", - написал министр.
Напомним, сегодня, 29 октября Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота".
После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир потребовать от России прекратить голодные игры.
Более детально о решении россиян выйти из зернового соглашения можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.