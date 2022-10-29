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Литва призвала организовать военное сопровождение судам с украинским зерном

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Суббота 29 октября 2022 22:34
Литва призвала организовать военное сопровождение судам с украинским зерном Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (flickr by mfa lithuania)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада должны организовать военное сопровождение для судов с украинским зерном, чтобы обойти шантаж России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"Переговоры с Россией не работают. Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) нарушает соглашения и шантажирует всех нас. Если он продолжит ставить под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить перевозки с помощью военных сопровождений. Давайте обойдем шантаж", - написал министр.

Напомним, сегодня, 29 октября Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота".

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир потребовать от России прекратить голодные игры.

Более детально о решении россиян выйти из зернового соглашения можете узнать в материале РБК-Украина.

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