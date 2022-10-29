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Литва закликала організувати військовий супровід суднам з українським зерном

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Субота 29 жовтня 2022 22:34
Литва закликала організувати військовий супровід суднам з українським зерном Фото: Габріелюс Ландсбергіс, голова МЗС Литви (flickr by mfa lithuania)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу мають організувати військовий супровід для суден з українським зерном, щоб обійти шантаж Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"Переговори з Росією не працюють. Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) порушує угоди та шантажує всіх нас. Якщо він продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об'єднатися, щоб захистити перевезення за допомогою військових супроводів. Давайте обійдемо шантаж", - написав міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, Росія прийняла рішення призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Після цього глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав світ вимагати від Росії припинити голодні ігри.

Більш детально про рішення росіян вийти з зернової угоди можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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