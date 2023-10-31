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Литва выразила Беларуси протест из-за "открытой угрозы нападения"

Фото: Литва выразила Беларуси ноту протеста (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста временному поверенному по делам Беларуси Ярославу Хмелю из-за угроз со стороны первого заместителя председателя СНБО РБ "пробить коридор" в Калининград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Литвы.

Накануне в издании "Вечерний Минск" была опубликована статья, в которой первый заместитель секретаря СНБО Беларуси Павел Муравейко заявил, что Минск "имеет все основания" для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров.

В МИДе Литвы отметили, что подобные заявления могут быть расценены как открытая угроза нападения. В ведомстве сообщили, что требуют от Минска немедленно предоставить официальное объяснение слов Муравейко и напомнили, что Вильнюс примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

Усиление безопасности на границе с Беларусью

Недавно Агентство гражданской авиации Латвии решило ввести большие ограничения воздушного пространства вблизи границы с Беларусью . Они начали действовать с 16 октября.

В августе стало известно, что Польша создаст новую воинскую часть на границе с Белоруссией . Она будет дислоцироваться в городе Чарна-Белосток, в 35 километрах от Беларуси.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс сказал, что в случаях массового наплыва мигрантов страна готова закрыть границу с Беларусью и Россией.

 

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