Литва выразила Беларуси протест из-за "открытой угрозы нападения"

Накануне в издании "Вечерний Минск" была опубликована статья, в которой первый заместитель секретаря СНБО Беларуси Павел Муравейко заявил, что Минск "имеет все основания" для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров.

В МИДе Литвы отметили, что подобные заявления могут быть расценены как открытая угроза нападения. В ведомстве сообщили, что требуют от Минска немедленно предоставить официальное объяснение слов Муравейко и напомнили, что Вильнюс примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

Усиление безопасности на границе с Беларусью

Недавно Агентство гражданской авиации Латвии решило ввести большие ограничения воздушного пространства вблизи границы с Беларусью . Они начали действовать с 16 октября.

В августе стало известно, что Польша создаст новую воинскую часть на границе с Белоруссией . Она будет дислоцироваться в городе Чарна-Белосток, в 35 километрах от Беларуси.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс сказал, что в случаях массового наплыва мигрантов страна готова закрыть границу с Беларусью и Россией.