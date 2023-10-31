Литва висловила Білорусі протест через "відкриту загрозу нападу"

Напередодні у виданні "Вечерний Минск" була опублікована стаття, в якій перший заступник секретаря РНБО Білорусі Павло Муравейко заявив, що Мінськ "має всі підстави" для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.

В МЗС Литви зазначили, що подібні заяви можуть бути розцінені як відкрита загроза нападу. У відомстві повідомили, що вимагають від Мінська негайно надати офіційне пояснення слів Муравейка і нагадали, що Вільнюс вживе всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету та територіальної цілісності країни.

Посилення безпеки на кордоні з Білоруссю

Нещодавно Агентство цивільної авіації Латвії вирішило ввести великі обмеження повітряного простору поблизу кордону з Білоруссю. Вони почали діяти з 16 жовтня.

У серпні стало відомо, що Польща створить нову військову частину на кордоні з Білоруссю. Вона дислокуватиметься в місті Чарна-Білостоцьк, за 35 кілометрів від Білорусі.

Президент Латвії Едгар Рінкевичс говорив, що у випадках масового напливу мігрантів країна готова закрити кордон з Білоруссю і Росією.