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Польша пообещала новый пакет помощи Украине: что в него войдет

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Польша, Четверг 19 января 2023 17:27
Польша пообещала новый пакет помощи Украине: что в него войдет Фото: Польша пообещала новый пакет помощи Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Новый пакет помощи от Польши будет содержать зенитные пушки С-60 и 155-мм гаубицы "КРАБ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общую декларацию 10 стран НАТО.

"Польша будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь столько, сколько необходимо", - говорится в декларации.

Новый польский пакет состоит из зенитных установок С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним. К тому же страна уже передала 42 боевых машины пехоты вместе с комплектом подготовки для двух механизированных батальонов.

В Украину также продолжаются поставки 155-мм гаубиц КРАБ и разные виды боеприпасов. Также Польшей будет проводиться постоянная медицинская и инженерная подготовка.

Кроме того, Польша готова передать роту танков Leopard 2 из 1000 единиц боеприпасов, но только в рамках более широкой коалиции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть много стран, которые соглашаются с передачей танков, однако они ждут решения страны, которая имеет на них права.

РБК-Украина сообщало, что вчера канцлер Германии Олаф Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, однако при одном условии.

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