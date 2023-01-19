Польша пообещала новый пакет помощи Украине: что в него войдет

Новый пакет помощи от Польши будет содержать зенитные пушки С-60 и 155-мм гаубицы "КРАБ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общую декларацию 10 стран НАТО.

"Польша будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь столько, сколько необходимо", - говорится в декларации.

Новый польский пакет состоит из зенитных установок С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним. К тому же страна уже передала 42 боевых машины пехоты вместе с комплектом подготовки для двух механизированных батальонов.

В Украину также продолжаются поставки 155-мм гаубиц КРАБ и разные виды боеприпасов. Также Польшей будет проводиться постоянная медицинская и инженерная подготовка.

Кроме того, Польша готова передать роту танков Leopard 2 из 1000 единиц боеприпасов, но только в рамках более широкой коалиции.