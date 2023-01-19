Польша пообещала новый пакет помощи Украине: что в него войдет
Новый пакет помощи от Польши будет содержать зенитные пушки С-60 и 155-мм гаубицы "КРАБ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общую декларацию 10 стран НАТО.
"Польша будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь столько, сколько необходимо", - говорится в декларации.
Новый польский пакет состоит из зенитных установок С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним. К тому же страна уже передала 42 боевых машины пехоты вместе с комплектом подготовки для двух механизированных батальонов.
В Украину также продолжаются поставки 155-мм гаубиц КРАБ и разные виды боеприпасов. Также Польшей будет проводиться постоянная медицинская и инженерная подготовка.
Кроме того, Польша готова передать роту танков Leopard 2 из 1000 единиц боеприпасов, но только в рамках более широкой коалиции.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть много стран, которые соглашаются с передачей танков, однако они ждут решения страны, которая имеет на них права.
РБК-Украина сообщало, что вчера канцлер Германии Олаф Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, однако при одном условии.
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